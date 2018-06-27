Гранквист с пенальти удвоил преимущество шведов

В матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира сборная Швеции удвоила свое преимущество над национальной командой Мексики. Второй гол в игре забил капитан скандинавов Андреас Гранквист.

Напомним, первый мяч в игре забил Аугустинссон. | soccernews.ru