Гранквист: "Швеции нечего терять, а Италия будет под давлением"



Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист считает, что его команда имеет хорошие шансы перед ответным стыковым матчем со сборной Италии за путевку на Чемпионат Мира-2018.

"Италия будет находиться по давлением, так как является великой футбольной державой. К тому же они не пропускали мундиале с 1958 года. А нашей команде нечего терять. Уверен, что мы сыграем также хорошо, как и в Стокгольме. Наша цель - выйти в финальную стадию Чемпионата-Мира. Если мы сумеем забить, то наши шансы возрастут", - приводит слова Гранквиста Football Italia.

Напомним, что в первом матче Швеция победила Италию со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 13 ноября.

Не пропустите: Пирло прокомментировал предстоящий ответный поединок сборной Италии против Швеции. | http://soccernews.ru