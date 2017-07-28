Гранквист: "У "Краснодара" будет очень тяжелый матч со "Спартаком", так как это чемпион"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист рассуждает о предстоящем матче 3-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Это будет очень тяжелый матч на выезде, потому что "Спартак" - чемпион прошлого сезона. Плюс он не играл сегодня, как мы, у него есть больше времени, чтобы подготовиться. Но с другой стороны, "Спартак" понесется вперед, будет больше атаковать, так как играет дома, и у нас появится больше простора для командной игры.

Мы будем создавать моменты. С командой, как "Спартак", даже легче играть в этом плане, чем с обороняющейся командой. Но мы всегда настраиваемся на победу, и я надеюсь, что мы добьемся положительного результата.

Не стал ли "Спартак" слабее по сравнению с прошлым сезоном? Уровень российского чемпионата очень серьезен. И очень трудно играть с командами, которые не пользуются рангом "топ". Например, "Спартак" выигрывал у "Динамо" 2:0, а потом пропустил два гола, с "Уфой" тоже вничью сыграл. Но я не считаю, что он стал слабее. Это до сих пор сильная команда, нам будет тяжело на выезде. Но мы надеемся, что игра будет нам благоприятствовать, и мы сможем побороться за положительный результат", - приводят слова Гранквиста российские СМИ.

Матч "Спартак" - "Краснодар" состоится 31 июля в 19.30 мск. Напомним, что после двух туров в активе "Краснодара" шесть очков, у "Спартака" всего два пункта.

Не пропустите: "Спартак" претендует на Ринкона. | http://soccernews.ru