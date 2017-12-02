Гранквист верит в выход сборной Швеции в плей-офф ЧМ-2018

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Гранквист верит в выход сборной Швеции в плей-офф ЧМ-2018

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист оценил шансы своей национальной команды на выход в плей-офф ЧМ-2018.

Напомним, что соперниками шведов по групповому этапу мундиаля станут Германия, Мексика и Южная Корея.

"Нам выпала сложная группа, но в плей-офф выйти можно. На бумаге кажется, что есть более простые группы, но на самом деле везде будет сложно. Германия является фаворитом. Я считаю, что мы вполне реально можем пройти дальше. Мексику видел на Кубке Конфедераций летом. Это стабильная команда с сильной обороной и быстрыми контратаками, Южную Корею не знаю" - сказал Гранквист.

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