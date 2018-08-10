Грановская: "Ковачич идеально подходит для "Челси"

Директор лондонского "Челси" Марина Грановская прокомментировала подписание ее клубом полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

" Мы очень рады приветствовать Матео в семье "Челси". Он идеально подходит нашей команде, его стиль игры очень хорошо приспособлен к тому, как хочет играть Маурицио Сарри. Мы уверены, что он докажет, что может стать ценным активом для клуба ", - цитирует Грановскую Le 10 Sport.

Напомним, Ковачич дал комментарий своему переходу. | soccernews.ru