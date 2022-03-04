Грановская может остаться в "Челси", но при одном условии

Теги челсироман абрамович

Грановская может остаться в "Челси", но при одном условии

У Марины Грановской появился шанс сохранить должность директора лондонского "Челси".

По информации The Telegraph, россиянка может остаться в клубе при новых владельцах, если оборвёт все рабочие связи с Романом Абрамовичем.

Все потенциальные покупатели "Челси" высоко оценивают Грановскую и не хотят её терять.

"Синие" идут на третьем месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков в 25 турах.

Напомним, что в среду Абрамович объявил о планах продать "Челси", а уже в понедельник сделка может быть закрыта.

Не пропустите: В "Ньюкасле" ярко высказались о решении Абрамовича продать "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России

Опубликована символическая сборная 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов