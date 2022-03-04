Грановская может остаться в "Челси", но при одном условии

У Марины Грановской появился шанс сохранить должность директора лондонского "Челси".

По информации The Telegraph, россиянка может остаться в клубе при новых владельцах, если оборвёт все рабочие связи с Романом Абрамовичем.

Все потенциальные покупатели "Челси" высоко оценивают Грановскую и не хотят её терять.

"Синие" идут на третьем месте в таблице АПЛ, набрав 50 очков в 25 турах.

Напомним, что в среду Абрамович объявил о планах продать "Челси", а уже в понедельник сделка может быть закрыта.

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