Грановская может покинуть "Челси"

Директор "Челси" Марина Грановская может покинуть лондонский клуб, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, уход директора вполне вероятен после того, как владелец "Челси" Роман Абрамович продаст клуб. Также лондонцы, скорее всего, расстанутся с президентом клуба Брюсом Баком.

Стоит отметить, что Грановская является директором "Челси" с 2014 года. Ранее она занималась трансферами клуба.

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