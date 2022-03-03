Грановская может покинуть "Челси"
Директор "Челси" Марина Грановская может покинуть лондонский клуб, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, уход директора вполне вероятен после того, как владелец "Челси" Роман Абрамович продаст клуб. Также лондонцы, скорее всего, расстанутся с президентом клуба Брюсом Баком.
Стоит отметить, что Грановская является директором "Челси" с 2014 года. Ранее она занималась трансферами клуба.
Не пропустите: "Челси" с трудом обыграл клуб Чемпионшипа в Кубке Англии. http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале
-
1
Милевский: "Реально, мы просто в бункере"
-
Грановская может покинуть "Челси"
-
Назначены арбитры на матчи 20-го тура РПЛ
-
Чеферин высказался о возможном возрождении Суперлиги
-
Иностранные игроки могут получить возможность покинуть российские клубы без компенсаций
-
"Барселона" предложила новый контракт Дембеле: названы условия
-
Польша автоматом выйдет в финал стыков ЧМ-2022
-
Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении
-
Три топ-клуба Европы заинтересованы в Нкунку
-
Ботман сделал выбор между "Миланом" и "Ньюкаслом"
-
Кофрие сделал заявление о своём будущем в "Спартаке"
-
Куман обвинил Лапорту в своём увольнении из "Барселоны"
-
СМИ узнали о серьёзных финансовых проблемах владельца "Краснодара" Галицкого
-
Два европейских топ-клуба ведут борьбы за Милинковича-Савича
-
РПЛ объявила о переносе матча "Зенит" - "Уфа"
-
Алаба сможет сыграть с ПСЖ
-
Защитник "Локомотива" Пабло улетел в Бразилию
-
У Кумана есть вопросы к руководству "Барселоны" по поводу ухода Месси
-
ЦСКА остался без YouTube-канала
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18