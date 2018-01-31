Грановская: "Жиру - это фантастическое подписание для клуба"
Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировала подписание контракта с французским нападающим Оливье Жиру.
"Оливье - талант высшего уровня, мы очень рады объявить его игроком "Челси". Он регулярно забивает голы на протяжении всей карьеры и хорошо приспособлен к английскому футболу и премьер-лиге. Мы уверены, что это фантастическое подписание для клуба", - приводит слова Грановской официальный сайт клуба.
Напомним, что 31-летний Жиру перешел в "Челси" из "Арсенала" за 22 миллиона евро и подписал с клубом контракт на полтора года.
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