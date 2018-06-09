Грансир стал игроком "Монако"

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Грансир стал игроком "Монако"

"Монако" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Труа" Самюэля Грансира.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. 21-летний хавбек заключил с монегасками контракт до лета 2023 года.

Грансир является воспитанником "Труа", за основную команду выступал с 2016 года, сыграл 77 матчей и забил 6 голов.

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