Грант - лучший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича по средним очкам за матч, Лэмпард - худший
The Athletic составил рейтинг тренеров лондонского "Челси" после приобретения клуба российским олигархом Романом Абрамовичем.
По набранным очкам в среднем за матч лидирует израильтянин Авраам Грант. Он опередил Жозе Моуринью и Антонио Конте.
Замыкают список действующий наставник Фрэнк Лэмпард и Андре Виллаш-Боаш.
1. Авраам Грант (2,31 очка);
2. Жозе Моуринью (2,19);
3. Антонио Конте (2,14);
4. Карло Анчелотти (2,07);
5-6. Рафаэль Бенитес (1,96);
5-6. Луис Фелипе Сколари (1,96);
7. Гус Хиддинк (1,94);
8. Маурицио Сарри (1,89);
9. Роберто Ди Маттео (1,83);
10. Клаудио Раньери (1,82);
11-12. Андре Виллаш-Боаш (1,7);
11-12. Фрэнк Лэмпард (1,7).
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