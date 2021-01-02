Грант - лучший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича по средним очкам за матч, Лэмпард - худший

The Athletic составил рейтинг тренеров лондонского "Челси" после приобретения клуба российским олигархом Романом Абрамовичем.

По набранным очкам в среднем за матч лидирует израильтянин Авраам Грант. Он опередил Жозе Моуринью и Антонио Конте.

Замыкают список действующий наставник Фрэнк Лэмпард и Андре Виллаш-Боаш.

1. Авраам Грант (2,31 очка);

2. Жозе Моуринью (2,19);

3. Антонио Конте (2,14);

4. Карло Анчелотти (2,07);

5-6. Рафаэль Бенитес (1,96);

5-6. Луис Фелипе Сколари (1,96);

7. Гус Хиддинк (1,94);

8. Маурицио Сарри (1,89);

9. Роберто Ди Маттео (1,83);

10. Клаудио Раньери (1,82);

11-12. Андре Виллаш-Боаш (1,7);

11-12. Фрэнк Лэмпард (1,7).

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