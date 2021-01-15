Грант может возглавить "Челси" до лета в случае увольнения Лэмпарда

Бывший главный тренер "Челси" Авраам Грант может снова возглавить лондонскую команду.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, "синие" рассматривают кандидатуру израильского специалиста в качестве временного наставника на случай отставки Фрэнка Лэмпарда.

Есть вероятность, что 65-летний Грант будет работать с "Челси" до конца сезона, после чего клуб пригласит Томаса Тухеля.

Столичная команда победила только в одном матче АПЛ из последних шести и опустилась на девятое место в турнирной таблице лиги.

Грант тренировал "Челси" в сезоне 2007/08. Тогда лондонцы финишировали вторыми в чемпионате и дошли до финала ЛЧ.

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