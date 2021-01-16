Грант отреагировал на слухи о возвращении в "Челси"

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Грант отреагировал на слухи о возвращении в "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Авраам Грант рассказал, может ли он вернуться в лондонскую команду.

Ранее сообщалось, что "синие" рассматривают кандидатуру израильского специалиста в качестве временного наставника на случай отставки Фрэнка Лэмпарда.

"Я знаю, что пишут в СМИ. Получил много приятных сообщений от болельщиков "Челси" в соцсетях, это приятно. Но должен сказать, что не получал официальных предложений от клуба. Сейчас всем в "Челси" нужно время. Верю, что Лэмпард справится с работой", - цитирует Гранта talkSPORT.

Столичная команда победила только в одном матче АПЛ из последних шести и опустилась на девятое место в турнирной таблице лиги.

Грант тренировал "Челси" в сезоне 2007/08. Тогда лондонцы финишировали вторыми в чемпионате и дошли до финала ЛЧ.

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