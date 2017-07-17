Грант расхвалил игру Головина

Бывший наставник "Челси" и сборной Ганы Авраам Грант дал своб оценку возможному переходу полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Арсенал".

По словам специалиста, российский футболист имеет невероятный талант.

"По таланту у меня нет ни малейших сомнений, что он способен играть в "Арсенале". Для него было бы хорошо уехать из России. Знаю, многие российские болельщики, особенно поклонники ЦСКА, со мной не согласятся. Но не сомневаюсь: чем больше ваших футболистов уедет за рубеж, тем лучше будет для вашего футбола. Потому что суть большого спорта заключается в том, чтобы пробиваться наверх в конкурентной среде.

Российская лига - неплохая. Но ее нельзя назвать такой сильной, как целый ряд других лиг в Европе. Другое дело, что я не знаю, каков Головин с ментальной точки зрения. А это не менее важно, чем чистый талант. Но если он уедет, то по этой части тоже станет сильнее.

Естественно, уходить надо в команду, где ему дадут играть. Но не думаю, что какая-либо команда, включая тот же "Арсенал", будет брать его и платить большие деньги за молодого игрока, чтобы сажать его на лавку. Он может заиграть и там", - сказал он.

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