Грасия исключил свое возращение в Россию

Новый главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия рассказал о времени, когда он возглавлял "Рубин".

"В России мне было очень сложно. Там совсем не такая культура и менталитет, к которому я привык. Трудно было общаться: в команде были футболисты из 13 разных стран и 5 переводчиков, поэтому мне было тяжело доносить до них свои слова каждый день, хотя я пытался это сделать изо всех сил. Погода тоже стала для меня проблемой.

Если еще когда-нибудь поступит предложение из России, я откажусь. В то же время не исключаю, что в будущем еще буду работать где-нибудь за рубежом" - приводит слова Грасии Sky Sports.

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