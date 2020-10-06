Грасия может покинуть пост главного тренера "Валенсии" спустя два месяца после назначения

"Валенсия" может в ближайшее время остаться без главного тренера, пишет El Larguero.

По информации источника, действующий наставник Хави Грасия готов покинуть занимаемый пост, поскольку разочарован работой клуба на трансферном рынке.

"Летучие мыши" продали важных футболистов на почти 60 миллионов евро, а взамен не купили вообще никого.

50-летний Грасия возглавил "Валенсию" в конце июля. Под его руководством команда набрала 7 очков в 5 турах Примеры.

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