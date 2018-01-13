Грасия возглавит "Эспаньол"

"Эспаньол" определился с заменой для главного тренера команды Кике Санчеса Флореса, который в ближайшее время возглавит "Сток Сити".

Как сообщает The Independent, новым наставником "попугаев" станет Хавьер Грасия, известный по работе с "Рубином", "Малагой", "Осасуной" и "Альмерией".

Стоит отметить, что "Эспаньол" по итогам 18 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 23 очка. | http://soccernews.ru