"Грассхоппер" уволил Мурата Якина

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"Грассхоппер" уволил Мурата Якина

Главный тренер "Грассхоппера" Мурат Якин покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне - по итогам 28 туров "кузнечики" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, отставая от лидирующего "Янг Бойз" на 33 очка.

43-летний Якин возглавлял "Грассхоппер" с августа 2017 года. Он также известен по работе с "Базелем" и "Спартаком".

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