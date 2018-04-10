"Грассхоппер" уволил Мурата Якина

Главный тренер "Грассхоппера" Мурат Якин покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне - по итогам 28 туров "кузнечики" занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, отставая от лидирующего "Янг Бойз" на 33 очка.

43-летний Якин возглавлял "Грассхоппер" с августа 2017 года. Он также известен по работе с "Базелем" и "Спартаком".

Не пропустите: "Олимпиакос" определился с новым главным тренером. | http://soccernews.ru