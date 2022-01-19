Гравенберх согласился играть в "Реале"

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Гравенберх согласился играть в "Реале"

Фото: инстаграм Гравенберха\Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Аякса" Райан Гравенберх может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает издание OKDiario.

По информации источника, "Реал Мадрид" уже получил согласие Гравенберха на трансфер, так как футболист хочет играть на "Сантьяго Бернабеу". 

Отмечается, что сейчас "Мадрид" ждет наилучшего момента для старта переговоров с "Аяксом", так как знает, что сделка по переходу полузащитника обойдётся примерно в 40 миллионов евро. 

Сообщается, что Гравенберх является фаворитом на роль усиления полузащиты королевского клуба предстоящим летом.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек сыграл в 19 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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