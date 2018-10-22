Гравина избран президентом Федерации футбола Италии

Габриэле Гравина стал новым президентом Федерации футбола Италии, сообщает официальный твиттер ведомства.

65-летний функционер, известный по работе в Серии C и итальянской профессиональной футбольной лиге, победил на выборах, набрав более 97 процентов голосов.

Дело в том, что Гравина - единственный, кто выдвинул свою кандидатуру на пост, который был вакантен с ноября 2017 года после отставки Карло Тавеккио.

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