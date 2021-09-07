Гражданам Украины запретили посещать матч "Шериф" - "Шахтёр"
Журналист Артём Франков сообщил, что украинские болельщики не смогут присутствовать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шерифом" и "Шахтёром".
По его информации, запрет на посещение игры гражданами Украины установил УЕФА с подачи Украинской ассоциации футбола.
Вероятно, это связано с тем, что "Шериф" примет "Шахтёр" в Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской Республики, лояльной к России.
Напомним, что матч состоится в среду, 15 сентября.
Не пропустите: УЕФА снял запрет на посещение болельщиками выездных матчей. | http://soccernews.ru
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