Гражданам Украины запретили посещать матч "Шериф" - "Шахтёр"

Журналист Артём Франков сообщил, что украинские болельщики не смогут присутствовать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шерифом" и "Шахтёром".

По его информации, запрет на посещение игры гражданами Украины установил УЕФА с подачи Украинской ассоциации футбола.

Вероятно, это связано с тем, что "Шериф" примет "Шахтёр" в Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской Республики, лояльной к России.

Напомним, что матч состоится в среду, 15 сентября.

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