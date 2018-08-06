Греческая судейская бригада будет работать на матче "Динамо Минск" - "Зенит"

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Греческая судейская бригада будет работать на матче "Динамо Минск" - "Зенит"

На матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" будет работать греческая судейская бригада.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром на этот поединок назначен Анастасиос Папапетру, помогать ему будут Трифон Петропулос и Василиос Кампурис, резервный рефери - Ангелос Эвангелу.

Напомним, что матч "Динамо Минск" - "Зенит" состоится 9 августа в 20:00 по московскому времени.

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