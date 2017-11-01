Греческие фанаты устроили Вальверде теплый прием перед матчем ЛЧ

Фанаты и руководство "Олимпиакоса" оказали теплый прием главному тренеру "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

Перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов между этими командами (0:0) наставнику вручили награду в форме лаврового венка, после чего публика удостоила Вальверде аплодисментами.

Напомним, что Вальверде работал с "Олимпиакосом" с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 год.

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