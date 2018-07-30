Греческий клуб договорился по трансферу игрока "Арсенала"

Теги арсенал лондонпаокчуба акпом

Греческий клуб договорился по трансферу игрока "Арсенала"
Нападающий "Арсенала" Чуба Акпом близок к переходу в ПАОК, сообщает журналист Goal.com Крис Уитли в своем твиттере.

По сведениям источника, трансфер футболиста будет оформлен в ближайшее время.

Во второй половине минувшего сезоне 22-летний Акпом выступал за бельгийский "Сент-Труйден" на правах аренды, провел за клуб 16 матчей и забил 6 голов.

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