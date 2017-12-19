Греческий клуб не будет приобретать форварда ЦСКА

"Паниониос" опроверг информацию об интересе к нападающему ЦСКА Константину Базелюку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, греческий клуб не просматривал футболиста и не собирается его приобретать.

Напомним, что в первой части этого сезона 24-летний Базелюк выступал на правах аренды за "Анжи". За махачкалинский клуб форвард провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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