Греческий клуб не будет приобретать форварда ЦСКА

Теги цска москваконстантин базелюкпаниониос

Греческий клуб не будет приобретать форварда ЦСКА

"Паниониос" опроверг информацию об интересе к нападающему ЦСКА Константину Базелюку, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, греческий клуб не просматривал футболиста и не собирается его приобретать.

Напомним, что в первой части этого сезона 24-летний Базелюк выступал на правах аренды за "Анжи". За махачкалинский клуб форвард провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Агент: "Вскоре Стойлов станет тренером мирового уровня, я уже предложил его услуги трем грандам РФПЛ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов