Греческий суд отменил приговор Магуайру

Теги манчестер юнайтедхарри магуайр

Греческий суд отменил приговор Магуайру

Sky Sports сообщает об отмене приговора капитану "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайру.

По информации источника, с футболиста сняты обвинения в связи с подачей апелляции.

Согласно греческому законодательству, несогласие обвиняемого с приговором автоматически аннулирует его. Теперь дело английского защитника будет пересмотрено в более высокой судебной инстанции.

Ранее Магуайра признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа, приговорив его к 21 месяцу тюрьмы условно.

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