Греческий топ-клуб нацелился на Вернблума

ПАОК хочет подписать бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, сообщают российские СМИ.

Греческий клуб предлагает шведскому хавбеку контракт до 2021 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, что в конце июня 31-летний Вернблум станет свободным агентом и сможет присоединиться к ПАОК бесплатно.

Не пропустите: Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры. | http://soccernews.ru