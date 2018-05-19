Греческий топ-клуб нацелился на Вернблума
ПАОК хочет подписать бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума, сообщают российские СМИ.
Греческий клуб предлагает шведскому хавбеку контракт до 2021 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.
Напомним, что в конце июня 31-летний Вернблум станет свободным агентом и сможет присоединиться к ПАОК бесплатно.
Не пропустите: Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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