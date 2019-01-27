Греческий топ-клуб объявил о переходе игрока "Зенита"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос", сообщают официальные сайты обоих клубов.

Греческий клуб арендовал голкипера до конца сезона. Стоит отметить, что в этом сезоне Лодыгин провел за "Зенит" всего один матч и пропустил четыре гола.

28-летний Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года, провел за клуб 164 матча и пропустил 157 голов. Ранее играл за "Ксанти" и "Эордаикос". За сборную России сыграл 11 матчей. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет два миллиона евро.

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