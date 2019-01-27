Греческий топ-клуб объявил о переходе игрока "Зенита"

Теги олимпиакос пирейзенит санкт-петербургюрий лодыгинтрансферы

Греческий топ-клуб объявил о переходе игрока "Зенита"

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос", сообщают официальные сайты обоих клубов.

Греческий клуб арендовал голкипера до конца сезона. Стоит отметить, что в этом сезоне Лодыгин провел за "Зенит" всего один матч и пропустил четыре гола.

28-летний Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года, провел за клуб 164 матча и пропустил 157 голов. Ранее играл за "Ксанти" и "Эордаикос". За сборную России сыграл 11 матчей. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет два миллиона евро.

Не пропустите: "Зениту" поступило предложение по Дзюбе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 34 86
2 ПАОК ПАОК 34 69
3 Атромитос Атромитос 34 66
4 Панатинаикос Панатинаикос 34 66
5 Астерас Триполис Астерас Триполис 34 58
6 Эрготелис Эрготелис 34 44
7 ОФИ ОФИ 34 44
8 Левадиакос Левадиакос 34 42
9 Панаитоликос Агринио Панаитоликос Агринио 34 42
10 ПАС Гианнина ПАС Гианнина 34 41
11 Пантракикос Пантракикос 34 41
12 Kallonis Kallonis 34 39
13 Паниониос Паниониос 34 39
14 Ксанти Ксанти 34 38
15 Платаниас Платаниас 34 38
16 Верия ФК Верия ФК 34 38
17 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 34 36
18 Арис Арис 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов