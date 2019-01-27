Греческий топ-клуб объявил о переходе игрока "Зенита"
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин перешел в "Олимпиакос", сообщают официальные сайты обоих клубов.
Греческий клуб арендовал голкипера до конца сезона. Стоит отметить, что в этом сезоне Лодыгин провел за "Зенит" всего один матч и пропустил четыре гола.
28-летний Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года, провел за клуб 164 матча и пропустил 157 голов. Ранее играл за "Ксанти" и "Эордаикос". За сборную России сыграл 11 матчей. Чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет два миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
|34
|38
|17
|Аполлон Смирнис
|34
|36
|18
|Арис
|34
|22