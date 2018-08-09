Греческий журналист рассказал о конфликте между фанатами ПАОКа и россиянами

Журналист греческого издания SDNA.gr Панос Георгогианнис заявил, что его российские коллеги сами спровоцировали конфликт с фанатами ПАОКа перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов со "Спартаком" (3:2).

"Вчера я одним из первых зашёл в ложу для прессы, так что видел всё, что там происходило. Произошёл небольшой инцидент: оператор вашего телеканала провоцировал сотрудников ПАОКа и фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец. Его тут же вывели со стадиона. Это всё, что произошло на ложе прессы. Я не видел, чтобы кого-то били. Что касается заявления ПАОКа о журналистах в майках "Спартака", то один такой точно был - на нем была белая форма. На пресс-конференции он задал какой-то вопрос, который вывел из себя пресс-атташе "Спартака", - приводят слова Георгогианниса российские СМИ.

Напомним, что фанаты ПАОКа избили российских журналистов и отобрали у них деньги и ценные вещи.

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