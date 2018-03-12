Греции грозит исключение из ФИФА

Грецию могут исключить из ФИФА из-за недавнего инцидента в местном чемпионате.

Напомним, что во время матча ПАОК - АЕК, на поле выбежал владелец хозяев Иван Саввиди с пистолетом, протестуя против решения арбитра, который не засчитал гол.

"Греция может быть отстранена от мирового футбола, если ее законодательные органы не примут мер по по предотвращению любых видов насилия" - написал журналист BBC Ричард Конвэй в своем твиттере.

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