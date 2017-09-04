Греция – Бельгия - 1:2, Гибралтар – Босния - 0:4 (обзоры)

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Греция – Бельгия - 1:2, Гибралтар – Босния - 0:4 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе Н.

Видео: Греция – Бельгия - 1:2.

Видео: Гибралтар – Босния - 0:4.

Не пропустите: Босния разгромила Гибралтар, Греция уступила Бельгии. | http://soccernews.ru

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