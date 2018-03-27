Греция - Египет - 1:0, Дания - Чили - 0:0 (обзоры)

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Греция - Египет - 1:0, Дания - Чили - 0:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры товарищеских матчей между сборными Греции и Египта, а также Дании и Чили.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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