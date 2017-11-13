Греция – Хорватия – 0:0 (обзор)

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Греция – Хорватия – 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 между Грецией и Хорватией (0:0).

Видео: Греция –  Хорватия.

Не пропустите: Греция не смогла забить Хорватам и уступает "клетчатым" путевку на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru

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