Греция и Бельгия крупно побеждают, Эстония уступила Боснии
Завершились три матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе H. Греция разгромила Гибралтар, Бельгия разгромила Кипр, Эстония проиграла Боснии.
Греция – Гибралтар - 4:0 (1:0)
Голы: Торосидис, 32 - 1:0, Митроглу, 61 - 2:0, Митроглу, 63 - 3:0, Янниотас, 78 - 4:0
Греция: Карнезис, Папастатопулос, Стафилидис, Пападопулос, Торосидис, Тахцидис, Фортунис, Христодулопулос (Янниотас, 74), Зека, Манталос, Митроглу.
Гибралтар: Ибраим, Барнетт, Оливеро, Чиполина, Понс (Гиллинг, 72), Бардон, Уокер, Лопес (Йоум, 62), Гарсия, Кумбз (Руис, 88), Эрнандес.
Бельгия – Кипр - 4:0 (1:0)
Голы: Эден Азар, 12 - 1:0, Торган Азар, 52 - 2:0, Эден Азар, 63 (с пенальти) - 3:0, Лукаку, 78 - 4:0
Бельгия: Куртуа, Симан, Вертонген, Менье (Лукаку, 66), Алдервейрелд, Витцель, Шадли, Э. Азар (де Брюйне, 78), Тилеманс, Т. Азар, Батшуайи (Мертенс, 56).
Кипр: Панаги, Лайфис, Александру (Кастанос, 46), Меркис, Артиматас, Маргаса, Лабан, Кателарис, Кирьяку (Хараламбидис, 64), Деметриу, Сотериу.
Эстония – Босния - 1:2 (0:0)
Голы: Хайрович, 48 - 0:1, Антонов, 75 - 1:1, Хайрович, 84 - 1:2
Эстония: Аксалу, Баранов, Клаван, Пикк, Метс, Лутс, Антонов, Тенисте, Зенев (Тамм, 69), Аньер (Яагер, 77), Кяйт.
Босния: Бегович, Цоцалич, Колашинац (Думич, 46), Сушич, Зуканович, Крунич, Цимирот, Медуньянин, Хайрович, Кодро (Дульевич, 75), Ибишевич (Джеко, 65).
Положение команд: Бельгия - 28, Греция - 19, Босния - 17, Эстония - 11, Кипр - 10, Гибралтар - 0.
Не пропустите: Франция обыгрывает Беларусь и выходит на Чемпионат Мира с первого места. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роббен завершил карьеру в сборной Голландии
-
Швеция, Швейцария, Греция сыграют в стыковых матчах, Словакия стала худшей сборной из занявших вторые места
-
Франция обыгрывает Беларусь и выходит на Чемпионат Мира с первого места
-
Нидерланды переигрывают Швецию, но остаются за бортом Чемпионата Мира
-
Португалия обыгрывает Швейцарию и завоевывает прямую путевку в Россию
Лента новостей
-
Ди Мария: "Месси был просто великолепен"
-
Главный тренер сборной США считает позором невыход команды на ЧМ-2018
-
Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 года
-
Месси: "Цель достигнута, до встречи в России в 2018 году"
-
Орлов: "Надо вернуть в сборную тех, кто умеет играть в футбол"
-
Месси установил несколько уникальных достижений в сборной
-
Тринидад и Тобаго - США - 2:1, Гондурас - Мексика - 3:2 (обзоры)
-
Панама выходит на Чемпионат Мира, Гондурас будет играть стыковые матчи с Австралией, США сенсационно остается "за бортом" ЧМ
-
Уругвай - Боливия - 4:2, Перу - Колумбия - 1:1, Парагвай - Венесуэла - 0:1 (обзоры)
-
Бразилия - Чили - 3:0 (обзор)
-
Эквадор - Аргентина - 1:3 (обзор)
-
Уругвай и Колумбия отправляются на Чемпионат Мира, Перу будет играть стыковые матчи с Новой Зеландией
-
Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира
-
Бразилия громит Чили и оставляет их "за бортом" Чемпионата Мира
-
Бельгия повторила рекорд Германии по числу голов в отборе к ЧМ
-
Левандовски - лучший бомбардир отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе, Роналду и Лукаку в тройке
-
Роббен завершил карьеру в сборной Голландии
-
Бельгия не проиграла в 20-м подряд матче отборочного турнира Чемпионата Мира
-
Бельгия - Кипр - 4:0, Эстония - Босния - 1:2 (обзоры)
-
Португалия – Швейцария – 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0