Греция и Бельгия крупно побеждают, Эстония уступила Боснии

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Греция и Бельгия крупно побеждают, Эстония уступила Боснии

Завершились три матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе H. Греция разгромила Гибралтар, Бельгия разгромила Кипр, Эстония проиграла Боснии.

Греция – Гибралтар - 4:0 (1:0)
Голы: Торосидис, 32 - 1:0, Митроглу, 61 - 2:0, Митроглу, 63 - 3:0, Янниотас, 78 - 4:0

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Стафилидис, Пападопулос, Торосидис, Тахцидис, Фортунис, Христодулопулос (Янниотас, 74), Зека, Манталос, Митроглу.

Гибралтар: Ибраим, Барнетт, Оливеро, Чиполина, Понс (Гиллинг, 72), Бардон, Уокер, Лопес (Йоум, 62), Гарсия, Кумбз (Руис, 88), Эрнандес.

Бельгия – Кипр - 4:0 (1:0)
Голы: Эден Азар, 12 - 1:0, Торган Азар, 52 - 2:0, Эден Азар, 63 (с пенальти) - 3:0, Лукаку, 78 - 4:0

Бельгия: Куртуа, Симан, Вертонген, Менье (Лукаку, 66), Алдервейрелд, Витцель, Шадли, Э. Азар (де Брюйне, 78), Тилеманс, Т. Азар, Батшуайи (Мертенс, 56).

Кипр: Панаги, Лайфис, Александру (Кастанос, 46), Меркис, Артиматас, Маргаса, Лабан, Кателарис, Кирьяку (Хараламбидис, 64), Деметриу, Сотериу.

Эстония – Босния - 1:2 (0:0)
Голы: Хайрович, 48 - 0:1, Антонов, 75 - 1:1, Хайрович, 84 - 1:2

Эстония: Аксалу, Баранов, Клаван, Пикк, Метс, Лутс, Антонов, Тенисте, Зенев (Тамм, 69), Аньер (Яагер, 77), Кяйт.

Босния: Бегович, Цоцалич, Колашинац (Думич, 46), Сушич, Зуканович, Крунич, Цимирот, Медуньянин, Хайрович, Кодро (Дульевич, 75), Ибишевич (Джеко, 65).

Положение команд: Бельгия - 28, Греция - 19, Босния - 17, Эстония - 11, Кипр - 10, Гибралтар - 0. 

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