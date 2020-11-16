Греция и Словения обыграли своих соперников в матчах Лиги наций
Сборная Греции обыграла Молдавию, Словения обыграла Косово в матчах Лиги наций
Молдавия - Греция - 0:2 (0:2)
Голы: Фортунис, 32 - 0:1, Бакасетас, 41 - 0:2.
Молдавия: Намашко, Армаш, Жардан, Посмак, Рябчук, Чеботару (Епуряну, 46), Ионицэ (Бойчук, 83), Спэтару, Рацэ (Цуркан, 62), Кочук (Каймаков, 46), Дамашкан (Дрос, 72).
Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Цимикас (Кирьякопулос, 62), Хатзидиакос, Мавриас, Фортунис (Тзолис, 65), Зека, Бухалакис, Бакасетас, Павлидис (Якумакис, 79), Лимниос (Хадзийованис, 78).
Словения - Косово - 2:1 (0:0)
Голы: Муричи, 58 - 0:1, Куртич, 63 - 1:1, Иличич, 90+4 (с пенальти) - 2:1.
Словения: Белец, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Вучкич (Шпорар, 68), Иличич (Коутер, 90+6), Куртич, Бохар, Ветрих, Ловрич (Чрнигой, 87).
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода, В.Бериша, Крюэзиу (Кастрати, 71), Раскай, Б.Бериша (Рашани, 84), Муричи, Жегрова (Хасани, 90+1).
А еще: Вейналдум не стал говорить о возможно продлении контракта с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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Вейналдум впервые с июля забил гол
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|6
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|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4