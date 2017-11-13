Греция не смогла забить Хорватам и уступает "клетчатым" путевку на чемпионат мира

Ответный стыковой матч между сборными Греции и Хорватии многие считали простой формальностью. В первой встрече на стадионе "Максимир" в Загребе подопечные Златко Далича были просто на голову выше своих соперников и заслуженно победили со счетом 4:1. Чтобы вернуть интригу в это противостояние, хозяевам поля нужно было совершить чудо, а именно забить три безответных мяча.

Первый тайм прошел в борьбе, которая преимущественно велась между двух штрафных. Хорваты грамотно построили игру от обороны, особо не пуская соперника к владениям Субашича. Хозяевам ничего не оставалось, как пробиваться в штрафную через стандарты. Но и в этом компоненте хорваты не давали грекам ни единого шанса.

Гости, тем временем, не упускали возможности остро контратаковать. В одном из выпадов Калинич получил мяч перед чужой штрафной, после чего ушел чуть вправо, а Торосидис сбил его на самой линии. Однако подошедший выполнять штрафной Ракитич пробил намного выше ворот. Буквально в следующей атаке на ударную позицию выходил Перишич, но метя в ближний угол, в створ так и не попал.

И все же в конце тайма сборная Греции создала что-то наподобие опасного момента. Митроглу получил мяч на правом фланге, решил сам выполнить подачу, и мог бы Зека добраться до снаряда, если бы его не опередил Субашич, сыгравший на выходе кулаками. Ответ хорватов был куда острее. Подхватил мяч на левом фланге Перишич, а затем приблизившись к штрафной мощно пробил в дальний угол. Не дотягивался Карнезис до снаряда, но тот ударился в штангу и вылетел обратно в поле. Повезло в этом эпизоде грекам.

На удивление, в перерыве Михаэль Скиббе замен не произвел. Греки вышли забить три мяча тем же составом и снова оказались бессильны перед соперником. Снова хозяева уповали либо на стандарты, либо на дальние удары. Один из таких удался Митроглу, но Субашич без труда забрал мяч.

А с минуты 60-й гости окончательно и бесповоротно взяли мяч под контроль, убивая надежду сборной Греции на поездку в Россию. До конца матча "клетчатые" так и не предоставили сопернику шанс на спасение. Впрочем, один раз мяч все же влетел в ворота сборной Хорватии. Торосидис получил мяч у ворот, прострелил на Пелкаса, а тот в одно касание загнал круглого в сетку. Однако еще до этого был поднят флажок у лайнсмена – офсайд.

Финального штурма ворот Субашича как такового не было. Все понимали, что отыграть три мяча по такой игре уже невозможно. Хорваты заслуженно добывают путевку в Россию, не дав усомниться в своем превосходстве ни в одном из матчей.

Греция – Хорватия – 0:0

Греция: Карнезис, Торосидис, Папастатопулос, Манолас, Рецос, Тахцидис, Зека, Христодулопулос (Янниотас, 59), Циолис, Бакасетас (Фортунис, 59), Митроглу (Пелькас, 78).

Хорватия: Субашич, Ловрен, Врсалько, Вида, Стринич, Ракитич, Модрич (Митрович, 90+1), Перишич (Ребич, 86), Брозович, Калинич (Крамарич, 78), Манджукич.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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