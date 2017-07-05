Грегорич и Кордова стали игроками "Аугсбурга"

"Аугсбург" приобрел полузащитника "Гамбурга" Михаэля Грегорича и нападающего "Каракаса" Серхио Кордову, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера Грегорича составила 5,5 миллионов евро. Детали сделки по Кордове не разглашаются. Оба игрока подписали с немецким клубом контракты до лета 2022 года.

23-летний Грегорич выступал за "Гамбург" с 2015 года, провел за клуб 53 матча и забил 10 голов. Ранее играл за "Капфенбергер", "Хоффенхайм", "Санкт-Паули" и "Бохум". За сборную Австрии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

19-летний Кордова выступал за "Каракас" с 2015 года, провел 38 матчей и забил 5 голов. В июне форвард играл за сборную Венесуэлы на молодежном чемпионате мира и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира (4 гола в 7 играх). Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. | http://soccernews.ru