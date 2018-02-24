Грэм Ле Со призывает "Челси" не спешить с увольнением Конте

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Грэм Ле Со призывает "Челси" не спешить с увольнением Конте

Экс-игрок "Челси" Грэм Ле Со выступает против увольнения Антонио Конте.

"Я считаю, что такова природа спорта - вы не можете быть последовательны в своих победах. Поэтому тренеры нуждаются в определенном количестве времени, чтобы перестроить команду.

Мое беспокойство заключается в том, что футболисты и тренеры не остаются в клубах на продолжительное количество времени. Это вредит будущему любой команды. Я думаю, что Конте для "Челси" - настоящая находка" - приводит слова Грэм Ле Со Goal.com.

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