Грэм Ле Со призывает "Челси" не спешить с увольнением Конте

Экс-игрок "Челси" Грэм Ле Со выступает против увольнения Антонио Конте.

"Я считаю, что такова природа спорта - вы не можете быть последовательны в своих победах. Поэтому тренеры нуждаются в определенном количестве времени, чтобы перестроить команду.

Мое беспокойство заключается в том, что футболисты и тренеры не остаются в клубах на продолжительное количество времени. Это вредит будущему любой команды. Я думаю, что Конте для "Челси" - настоящая находка" - приводит слова Грэм Ле Со Goal.com.

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