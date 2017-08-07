"Гремио" готов продать Луана "Спартаку"

Бразильский "Гремио" готов продать своего форварда Луана Виейру московскому "Спартаку", информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, за своего 24-летнего нападающего "мушкетеры" планируют получить 20 миллионов евро. При этом бразильский клуб рассчитывает, что обязательства по выплатам за трансфер представителям игрока в размере 5-ти миллионов евро возьмут на себя тоже чемпион России. В настоящее время руководство "Спартаку" раздумывает над целесообразностью таких трат.

Напомним, Бушманов назвал главные причины разгромного поражения "Спартака". | soccernews.ru