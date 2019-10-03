"Гремио" и "Фламенго" не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Либертадорес

Теги гремиофламенго

"Гремио" и "Фламенго" не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Либертадорес

В первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес "Гремио" в родных стенах сыграл вничью с "Фламенго" со счётом 1:1.

Оба гола в этом поединке были забиты во втором тайме - отличились Бруно Энрике и Пепе Косса.

"Гремио" - "Фламенго" - 1:1

Голы: Бруно Энрике, 69 - 0:1, Пепе, 88 - 1:1.

"Гремио": Пауло Виктор, Кортес, Браз, Гальярдо, Каннеманн, Матеус Энрике, Мишел (Майкон, 82), Алиссон (Пепе, 82), Тарделли (Андре, 78), Эвертон, Луан.

"Фламенго": Диего Алвес, Мари, Филипе Луис (Рене, 90), Рафинья, Родриго Кайо, Арао, Жерсон (Пирис, 73), Эвертон Рибейро, де Арраскаэта, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 90).

Не пропустите: "Ривер Плейт" обыграл "Бока Хуниорс" в Кубке Либертадорес. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян

Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Ривер Плейт Ривер Плейт 6 11
2 Сан-Паулу Сан-Паулу 6 9
3 Зе Стронгест Зе Стронгест 6 8
4 Трухильянос ФК Трухильянос ФК 6 4
Группа 2 М О
1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 6 11
2 Насьонал Монтевидео Насьонал Монтевидео 6 9
3 Палмейрас Палмейрас 6 8
4 Ривер Плейт Монтевидео Ривер Плейт Монтевидео 6 3
Группа 3 М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 6 12
2 Расинг Клуб Расинг Клуб 6 9
3 Боливар Боливар 6 6
4 Депортиво Кали Депортиво Кали 6 3
Группа 4 М О
1 Атлетико Насьонал Атлетико Насьонал 6 16
2 Уракан Уракан 6 8
3 Пеньяроль Пеньяроль 6 5
4 Спортинг Кристаль Спортинг Кристаль 6 4
Группа 5 М О
1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 6 13
2 Индепендьенте Индепендьенте 6 11
3 Коло Коло Коло Коло 6 9
4 Мелгар Мелгар 6 0
Группа 6 М О
1 Толука Толука 6 13
2 Гремио Гремио 6 11
3 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 6 4
4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 6 4
Группа 7 М О
1 Пумас УНАМ Пумас УНАМ 6 15
2 Депортиво Тачира Депортиво Тачира 6 9
3 Олимпия Олимпия 6 7
4 Эмелек Эмелек 6 4
Группа 8 М О
1 Коринтианс Коринтианс 6 13
2 Серро Портеньо Серро Портеньо 6 10
3 Санта-Фе Санта-Фе 6 8
4 Кобресаль Кобресаль 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов