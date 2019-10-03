"Гремио" и "Фламенго" не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Либертадорес
В первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес "Гремио" в родных стенах сыграл вничью с "Фламенго" со счётом 1:1.
Оба гола в этом поединке были забиты во втором тайме - отличились Бруно Энрике и Пепе Косса.
"Гремио" - "Фламенго" - 1:1
Голы: Бруно Энрике, 69 - 0:1, Пепе, 88 - 1:1.
"Гремио": Пауло Виктор, Кортес, Браз, Гальярдо, Каннеманн, Матеус Энрике, Мишел (Майкон, 82), Алиссон (Пепе, 82), Тарделли (Андре, 78), Эвертон, Луан.
"Фламенго": Диего Алвес, Мари, Филипе Луис (Рене, 90), Рафинья, Родриго Кайо, Арао, Жерсон (Пирис, 73), Эвертон Рибейро, де Арраскаэта, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 90).
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