"Гремио" и "Фламенго" не выявили сильнейшего в полуфинале Кубка Либертадорес

В первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес "Гремио" в родных стенах сыграл вничью с "Фламенго" со счётом 1:1.

Оба гола в этом поединке были забиты во втором тайме - отличились Бруно Энрике и Пепе Косса.

"Гремио" - "Фламенго" - 1:1

Голы: Бруно Энрике, 69 - 0:1, Пепе, 88 - 1:1.

"Гремио": Пауло Виктор, Кортес, Браз, Гальярдо, Каннеманн, Матеус Энрике, Мишел (Майкон, 82), Алиссон (Пепе, 82), Тарделли (Андре, 78), Эвертон, Луан.

"Фламенго": Диего Алвес, Мари, Филипе Луис (Рене, 90), Рафинья, Родриго Кайо, Арао, Жерсон (Пирис, 73), Эвертон Рибейро, де Арраскаэта, Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Витиньо, 90).

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