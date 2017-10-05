"Гремио" намерен продлить контракт с Луаном, которым интересовался "Спартак"

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"Гремио" намерен продлить контракт с Луаном, которым интересовался "Спартак"Бразильский "Гремио" планирует воспрепятствовать возможному переезду своего форварда Луана Виейры в Европы.

Так, по информации FootMercato, "трехцветные" планируют предложить 24-летнему нападающему подписать новый улучшенный контракт.

Отметим, что Луаном активно интересовались московский "Спартак" и испанская "Валенсия".

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