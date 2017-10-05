"Гремио" намерен продлить контракт с Луаном, которым интересовался "Спартак"
Бразильский "Гремио" планирует воспрепятствовать возможному переезду своего форварда Луана Виейры в Европы.
Так, по информации FootMercato, "трехцветные" планируют предложить 24-летнему нападающему подписать новый улучшенный контракт.
Отметим, что Луаном активно интересовались московский "Спартак" и испанская "Валенсия".
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|Команда
|М
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|Гама
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|19
|4
|Сейландия
|11
|19
|5
|Бразилиа
|11
|16
|6
|СЕ Санта Мария
|11
|15
|7
|Унаи Итапуа
|11
|15
|8
|Собрадиньо ЕК
|11
|14
|9
|Taguatinga
|11
|13
|10
|Formosa
|11
|11
|11
|Planaltina
|11
|4
|12
|Cruzeiro DF
|11
|2