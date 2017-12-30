"Гремио" назвал "Барселоне" цену на Артура

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"Гремио" назвал "Барселоне" цену на АртураБразильский "Гремио" назвал каталонской "Барселоне" цену на своего полузащитника Артура, информирует Globoesporte.

По сведениям источника, за своего 21-летнего хавбека "мушкетеры" хотели бы получить 30 миллионов евро. Однако для "сине-гранатовых" составит на 20 миллионов евро больше, так как бразильский клуб владеет лишь 60% прав на футболиста. Остальные 40% между собой поровну делят семья игрока и бизнесмен Селсо Риго.

Напомним, Коутиньо уже ищет дом в Барселоне. | soccernews.ru

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