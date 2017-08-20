"Гремио" опровергает наличие переговоров с "Атлетико" по Луану

"Гремио" не ведет переговоров с "Атлетико" по форварду Луану Виейре.

Как говорится на официальном сайте "Гремио", клуб не контактировал с "Атлетико". Также ни один агент не имеет права вести переговоры по футболистам команды, так как это обязанность руководства.

В текущем сезоне Луан провел 22 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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