"Гремио" отказал "Спартаку" в трансфере защитника Вандерсона
Московский "Спартак" пытался усилиться правым защитником "Гремио" Вандерсоном де Оливейрой, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, "красно-белые" предлагали за игрока около 12 миллионов евро, однако бразильский клуб ответил отказом.
"Гремио" намерен сохранить в составе 20-летнего фулбека, на которого также претендуют "Милан", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
За главную команду "мушкетёров" Вандерсон сыграл 40 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
Не пропустите: "Атлетико Паранаенсе" объявил об аренде Педро Роши. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи
-
"Боруссия" хочет увеличить отступные в контракте Холанда
-
Глушаков поздравил свою жену с возвращением в футбол
-
Агуэро отказался брать 10-й номер в "Барселоне"
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов рассказал, как его обманул болельщик
-
Лукаку выбрал игровой номер в "Челси"
-
Агент Хендрикса отреагировал на слухи о возможном уходе игрока из "Спартака"
-
"Ювентус" может продать Маккенни
-
Фанат "Челси" призвал выгнать Вернера на открытой тренировке
-
"Гремио" отказал "Спартаку" в трансфере защитника Вандерсона
-
СМИ узнали о гибели афганского футболиста в самолёте США
-
Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Торино" определился с размером предложения по Жиго
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Педро продолжит карьеру в "Лацио"
-
"Фламенго" арендует игроков "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
-
"Фенербахче" готовит предложение "Краснодару" по Вильене
-
В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матча
-
"Ростов" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Норманна
-
"Лион" близок к аренде защитника "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20