"Гремио" отказал "Спартаку" в трансфере защитника Вандерсона

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"Гремио" отказал "Спартаку" в трансфере защитника Вандерсона

Фото инстаграм ocvanderson

Московский "Спартак" пытался усилиться правым защитником "Гремио" Вандерсоном де Оливейрой, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "красно-белые" предлагали за игрока около 12 миллионов евро, однако бразильский клуб ответил отказом.

"Гремио" намерен сохранить в составе 20-летнего фулбека, на которого также претендуют "Милан", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

За главную команду "мушкетёров" Вандерсон сыграл 40 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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