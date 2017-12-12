"Гремио" – "Пачука" - 1:0 (обзор)

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"Гремио" – "Пачука" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Клубного Чемпионата Мира между "Гремио" и "Пачукой" (1:0).

Видео: "Гремио" – "Пачука".

Не пропустите: "Гремио" вышел в финал Клубного Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

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