"Гремио" – "Пачука" - 1:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Клубного Чемпионата Мира между "Гремио" и "Пачукой" (1:0).
Видео: "Гремио" – "Пачука".
Не пропустите: "Гремио" вышел в финал Клубного Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru
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