"Гремио" поставил "Барселоне" два условия для подписания Артура

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"Гремио" поставил "Барселоне" два условия для подписания АртураБразильский "Гремио" поставил каталонской "Барселоне" два условия для подписания своего полузащитника Артура.

Так, по сведениям Globoesporte, отпустить своего 21-летнего хавбека "мушкетеры" будут готовы только в том случае, если "сине-гранатовые" заплатят за него 50 миллионов евро и будут готовы оставить его в аренде до конца 2019-го года.

Напомним, "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с "Атлетико". | soccernews.ru

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