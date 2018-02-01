"Гремио" поставил "Барселоне" два условия для подписания Артура

Бразильский "Гремио" поставил каталонской "Барселоне" два условия для подписания своего полузащитника Артура.

Так, по сведениям Globoesporte, отпустить своего 21-летнего хавбека "мушкетеры" будут готовы только в том случае, если "сине-гранатовые" заплатят за него 50 миллионов евро и будут готовы оставить его в аренде до конца 2019-го года.

Напомним, "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с "Атлетико". | soccernews.ru