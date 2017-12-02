"Гремио" пожалуется на "Барселону" в ФИФА

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"Гремио" пожалуется на "Барселону" в ФИФА

"Гремио" намерен обратиться в ФИФА с жалобой на "Барселону".

Как сообщает Marca, бразильскому клубу не понравилось, что каталонцы ведут переговоры с полузащитником "Гремио" Артуром без их ведома.

Отметим, что соглашение Артура с "Гремио" действует до лета 2021 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро.

Также "Гремио" выразил негодование, что после переговоров Артур фотографировался в футболке "Барселоны".

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