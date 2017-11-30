"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес
В ответном финальном матче Кубка Либертадорес "Гремио" на выезде обыграл "Ланус" со счётом 2:1 и по сумме двух встреч стал победителем турнира.
"Ланус" (Аргентина) – "Гремио" (Бразилия) - 1:2
Голы: Фернандиньо, 27 - 0:1, Луан, 42 - 0:2, Санд, 72 (пенальти) - 1:2.
"Ланус": Андрада, Эррера (Морено, 66), Гарсия, Веласкес (Денис, 88), Сильва (Рохас, 78), Мартинес, Марконе, Паскини, Гомес, Акоста, Санд.
"Гремио": Гроэ, Жеромел, Жаилсон, Кортес, Брессан (Рафаэл Тиере, 82), Артур (Мишел, 51), Рамиро, Фернандиньо, Эдилсон, Луан, Барриос (Сисеро, 76).
Удаление: Рамиро (83).
Стоит отметить, что "Гремио" выиграл Кубок Либертадорес в третий раз в истории.
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