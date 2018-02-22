Бразильский "Гремио" выиграл Суперкубок Южной Америки, одолев в ответном финальном матче в серии пенальти аргентинский "Индепендьенте".

"Гремио" (Бразилия) – "Индепендьенте" (Аргентина) - 0:0, по пенальти - 5:4

"Гремио": Гроэ, Каннеманн, Жеромел, Кортес (Винисиус Морейра, 116), Жаилсон (Жаэл, 62), Алиссон (Майкосуэл, 81), Сисеро, Майкон, Лео Моура (Пауло Миранда, 22), Эвертон, Луан.

"Индепендьенте": Кампанья, Аморебьета, Франко, Сильва, Бустос (Гутьеррес, 108), Родригес (Бенитес, 46), Доминго, Гайбор, Меса, Фернандес (Фигаль, 45), Менендес (Ромеро, 75).

Удаление: Аморебьета (42).

Стоит отметить, что "Гремио" стал обладателем этого трофея, который разыгрывается между победителями Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана, во второй раз в истории.

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