"Гремио" вышел в финал Клубного Чемпионата Мира
В полуфинальном поединке Клубного Чемпионата Мира "Гремио" в дополнительное время обыграл "Пачуку" и завоевал путевку в финал. Единственный гол в этом матче забил Эвертон Соарес. В финале "Гремио" сыграет с победителем пары "Реал" - "Аль-Джазира".
"Гремио" Бразилия – "Пачука" Мексика - 1:0 (0:0)
Гол: Эвертон, 95 - 1:0
"Гремио": Гроэ, Жеромел, Жаилсон, Кортес, Каннеманн, Мишел (Эвертон, 72), Рамиро, Фернандиньо (Рафаэл Тиере, 118), Эдилсон (Лео Моура, 90), Луан, Барриос (Жаэл, 55).
"Пачука": Перес, Мартинес, Агирре (Санчес, 67), Гусман, Гарсия (Сагаль, 101), Хонда, Эрнандес, Гонсалес, Урретавискайя (Кано, 105), Мурильо, Хара (Эррера, 90).
Удаление: Гусман (110).
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