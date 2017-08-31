"Гремио": "Желаем удачи в новой команде, Педро Роша!"

Пресс-служба "Гремио" обратилась к нападающему Педро Роше с прощальным словом.

Напомним, что 22-летний форвард перешел в "Спартак".

"Сегодня мы говорим до свидания, но не прощай королю Минейрао. Желаем удачи в новой команде, Педро, много радостных моментов и голов. Спасибо за все, мы будем болеть за тебя", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне форвард сыграл в 15-ти матчах, забив три гола и сделав две голевых передачи. | soccernews.ru